Как сделать два одинаковых треугольника из одного: головоломка с спичками

Головоломки считаются чрезвычайно полезной тренировкой для мозга, ведь они развивают логику и креативность. Упорная работа над такими задачами помогает улучшить пространственное воображение и учит находить нестандартные решения в повседневных ситуациях. Попробуйте испытать свои силы прямо сейчас – смотрите изображение ниже.

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Условия задачи очень просты: возьмите 6 спичек и сложите из них один большой равносторонний треугольник. В этой исходной фигуре каждая из сторон должна состоять из двух спичек, поставленных одна за другой. Таким образом, посередине каждой из трех граней будет чётко виден стык соединения двух элементов.

Основная задача состоит в том, чтобы переместить только 2 спички. В результате этой манипуляции у вас должны получиться ровно 2 треугольника одинакового размера. При этом нельзя ломать спички или оставлять лишние детали вне новой фигуры.

Если вам удалось решить эту задачу, проверьте свой результат с помощью правильного варианта ответа.

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Ответ на головоломку

После перемещения двух спичек образуются два равносторонних треугольника одинакового размера, которые плотно соприкасаются друг с другом. Левый и правый треугольники направлены вершинами влево. Между ними образуются общие прилегающие границы – одна горизонтальная и одна наклонная линия.

Благодаря такой правильной перестановке вы получаете гармоничную фигуру из двух одинаковых треугольников, расположенных бок о бок.

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