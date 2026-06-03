Головоломка со спичками: как сделать, чтобы было 4 треугольника

Логические головоломки являются отличным способом проверить свою смекалку и потренировать пространственное мышление. Сегодня предлагаем вам разобраться с интересной геометрической загадкой. Как справиться с задачей быстрее – смотрите изображение ниже.

Условия задания

Видео дня

Перед вами цепочка из спичек, образующая треугольный "зигзаг".

Начальная фигура состоит из 9 спичек, которые образуют 3 смежных треугольника, повернутые вершинами вверх. Базой служат три горизонтальные спички внизу.

Ваша цель – переставить всего 2 спички так, чтобы в результате получилось 4 абсолютно одинаковых по размеру треугольника.

Ни одну спичку нельзя ломать, жечь или класть друг на друга.

Решение головоломки

Секрет этой загадки кроется в изменении масштаба. Вместо того чтобы пытаться продолжить линию, нужно создать фигуру, внутри которой будет 4 треугольника.

Возьмите две крайние спички с одной стороны фигуры (один нижний горизонтальный и один боковой наклонный). Переложите их вверх, замкнув пространство над первыми двумя треугольниками.

Таким образом вы получите четыре одинаковых треугольника.

OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку, однако сложнее предложенной выше.

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