Передвиньте 2 спички: непростая головоломка

После тяжелой ночи всем нам нужен антистресс, и здесь на помощь могут прийти головоломки со спичками. Это не просто веселое развлечение, которое помогает переключить фокус внимания, но и отличная тренировка для мозга, которая активно развивает пространственное воображение и нестандартное мышление. Смотрите изображение ниже.

Задачка, которую предлагает вам сегодня OBOZ.UA, содержит фигуру из пяти квадратов. Ваша задача – передвинуть только две спички так, чтобы осталось четыре квадрата, но они при этом были такого же размера, как и в начальной фигуре. Не ограничивайте себя во времени, отпустите свою фантазию на волю.

Такие задания учат видеть скрытые взаимосвязи между объектами, оценивать форму и пропорции, прогнозировать результат каждого действия еще до того, как рука коснется предмета. Итак, внимательно посмотрите на конструкцию, выложенную из 16 спичек, и подумайте, как переместить только две из них, чтобы получить четыре квадрата.

Поиск правильной комбинации требует терпения и усидчивости, ведь часто первые очевидные варианты оказываются ошибочными. А еще помогает преодолеть стресс, в частности благодаря выбросу дофамина в момент, когда вы находите правильное решение. Поэтому приступайте к задаче и не спешите в поисках решения. Только когда придумаете свой вариант решения, переходите к объяснению ниже.

Итак, чтобы превратить эти пять квадратов в четыре, сдвинув всего две спички, возьмите среднюю палочку в верхнем горизонтальном ряду и левую спичку в самом нижнем горизонтальном ряду. Образуйте из них новый квадрат в средней нижней части конструкции. Готово – вы раскрыли два существующих квадрата и добавили один новый. В общем получилось четыре.

