Головоломка со спичками: найдите два решения
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Математические головоломки со спичками уже много лет остаются одним из самых популярных способов эффективной тренировки мозга и развития внимания. На этот раз любителям интеллектуальных задач предлагают исправить неверное уравнение, переместив всего одну спичку — смотрите изображение ниже.
Авторы задачи отмечают, что у этой головоломки есть два решения. И чтобы найти их, нужно переместить всего одну спичку:
Особенность и сложность этой головоломки заключается в том, что у нее есть не один, а сразу два разных правильных варианта решения:
Первый способ решения
Необходимо взять левую нижнюю вертикальную спичку из цифры 8 (превратив ее в 9) и перенести ее к конечному нулю. Таким образом, из 0 получится цифра 8, а уравнение примет правильный вид: 3 + 9 - 4 = 8.
Второй способ решения
Можно убрать горизонтальную спичку из цифры 4 и перенести ее чуть левее. Благодаря этому действие вычитания останется, а вместо четверки образуется число 11. Математическое равенство станет верным: 3 + 8 – 11 = 0.
OBOZ.UA предлагает разгадать еще одну интересную сложную головоломку с цифрами.
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