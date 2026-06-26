Не так просто, как кажется: математическая головоломка для самых умных
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Простая на первый взгляд математическая головоломка заставила многих пользователей спорить по поводу ответа. На первый взгляд, в примере всего несколько чисел и простые арифметические действия, поэтому кажется, что решить его можно за несколько секунд. Смотрите изображение ниже.
Именно спешка часто приводит к ошибке. Попробуйте найти значение выражения.
Математическая головоломка
Попробуйте решить этот пример:
10 + 10 × 0 + 10 = ?
На первый взгляд, всё очень просто. Но прежде чем смотреть ответ, стоит внимательно подумать, в каком порядке нужно выполнять действия.
Такие головоломки полезны тем, что тренируют внимательность и умение не торопиться с выводами. Даже простой пример может оказаться ловушкой, если решать его автоматически. Именно поэтому математические задачи помогают развивать логику, концентрацию и привычку проверять себя, прежде чем дать окончательный ответ.
Кроме того, подобные тесты хорошо "разогревают" мозг. Они заставляют вспомнить школьные правила, заметить скрытую деталь и посмотреть на задачу внимательнее. Это не только развлечение, но и небольшая тренировка мышления, которая показывает, насколько легко ошибиться там, где всё кажется очевидным.
Какое правило нужно вспомнить
В математике существует порядок выполнения действий. Согласно ему, умножение и деление выполняются раньше, чем сложение и вычитание. То есть нельзя просто считать пример слева направо, если в нём есть разные арифметические действия.
В этом примере сначала нужно выполнить умножение:
10 × 0 = 0
После этого пример выглядит так:
10 + 0 + 10
Теперь остаётся только сложить числа.
Правильный ответ
Правильный ответ: 20
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