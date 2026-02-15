Головоломка со спичками: покажите свой уровень IQ

Любите проверять себя на сообразительность? Головоломки со спичками – это простой, но очень эффективный способ прокачать логику и нестандартное мышление. Они заставляют выйти за пределы привычного восприятия и посмотреть на задачу под другим углом. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

На первый взгляд решение кажется очевидным, но именно в этом и заключается ловушка. Попробуйте разгадать эту задачу и проверить, насколько гибко работает ваш мозг.

Перед вами римское уравнение, выложенное из спичек:

VII + I = I

Задача состоит в том, чтобы убрать три спички и сделать уравнение правильным, не добавляя новых элементов.

Головоломки со спичками развивают пространственное мышление, внимательность и способность видеть альтернативные решения. Они помогают тренировать логику без сложных формул и вычислений. Такие упражнения активизируют работу мозга, улучшают концентрацию и учат смотреть на проблему под разными углами. Регулярное решение подобных задач способствует развитию аналитических навыков и креативности.

Разгадка

В результате имеем запись:

ІІ – І = І

Даже простая комбинация из нескольких спичек может превратиться в интересное интеллектуальное испытание. Секрет успеха заключается в умении отказаться от шаблонного мышления и увидеть новую возможность в знакомых символах.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой развернуть нужно было домик из спичек.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.