"Городить чушь": как красиво сказать это на украинском

Не очень вежливо перебивать человека и указывать ему на то, что он говорит неумные вещи, но порой это необходимо. Но сможете ли вы сделать это на украинском языке правильно, не прибегая к русским выражениям вроде "городить / пороть / нести чушь"?

На самом деле существует множество способов выразить свое недовольство низкоинтеллектуальными высказываниями оппонента. OBOZ.UA составил целый словарик – от самого краткого варианта до целого множества фразеологизмов.

Прежде всего запомните глагол "верзти" – он с легкостью заменит вам целые словосочетания. Там, где россиянин будет вынужден произносить целое предложение из пяти слов: "Что за чушь ты несешь?", украинцу достаточно коротко спросить: "Що ти верзеш?", ведь это слово буквально означает говорить чепуху, глупости, нести всякую ерунду или же вести пустую болтовню.

Впрочем, в украинских словарях можно найти и сочные фразеологизмы, которые стоит использовать в аналогичной ситуации:

верзти нісенітниці;

городити дурниці;

плетеники нести;

клепати язиком;

молоти курзу-верзу;

правити не знати що;

витіпувати язиком;

нести маячню;

намолоти сім мішків гречаної вовни;

розказувати сон рябої кобили;

верзти таке, що й купи не держиться;

казна-що патякати;

наказати на вербі груші, а на осиці кислиці;

казати таке, що ні пришити, ні прилатати;

нести таке, що ні до кола, ні до плота.

Что ж, теперь вы как следует готовы к схватке с неразумным оппонентом. Как минимум красочностью своей речи вы его точно превзойдете.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно поступать с борщом – "наливати" или "насипати" его в тарелку.

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