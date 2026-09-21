"Городить чушь": как красиво сказать это на украинском

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Готовимся к словесной перепалке с не слишком умным собеседником
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Не очень вежливо перебивать человека и указывать ему на то, что он говорит неумные вещи, но порой это необходимо. Но сможете ли вы сделать это на украинском языке правильно, не прибегая к русским выражениям вроде "городить / пороть / нести чушь"?

На самом деле существует множество способов выразить свое недовольство низкоинтеллектуальными высказываниями оппонента. OBOZ.UA составил целый словарик – от самого краткого варианта до целого множества фразеологизмов.

Прежде всего запомните глагол "верзти" – он с легкостью заменит вам целые словосочетания. Там, где россиянин будет вынужден произносить целое предложение из пяти слов: "Что за чушь ты несешь?", украинцу достаточно коротко спросить: "Що ти верзеш?", ведь это слово буквально означает говорить чепуху, глупости, нести всякую ерунду или же вести пустую болтовню.

Впрочем, в украинских словарях можно найти и сочные фразеологизмы, которые стоит использовать в аналогичной ситуации:

  • верзти нісенітниці;
  • городити дурниці;
  • плетеники нести;
  • клепати язиком;
  • молоти курзу-верзу;
  • правити не знати що;
  • витіпувати язиком;
  • нести маячню;
  • намолоти сім мішків гречаної вовни;
  • розказувати сон рябої кобили;
  • верзти таке, що й купи не держиться;
  • казна-що патякати;
  • наказати на вербі груші, а на осиці кислиці;
  • казати таке, що ні пришити, ні прилатати;
  • нести таке, що ні до кола, ні до плота.

Что ж, теперь вы как следует готовы к схватке с неразумным оппонентом. Как минимум красочностью своей речи вы его точно превзойдете.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно поступать с борщом – "наливати" или "насипати" его в тарелку.

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