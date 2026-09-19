"Налити борщу" или "насипати борщу": как правильно говорить на украинском

В больших семьях, члены которых происходят из разных регионов Украины, время от времени разгораются бурные дискуссии на тему того, как правильно поступать с борщом (кроме как есть, конечно) – "наливати" или "насипати". На самом деле, говорят и так, и так, но как более естественно для украинского языка?

OBOZ.UA полистал словари и нашел там кое-что неожиданное. Поэтому попробуем поставить в этой дискуссии точку.

Итак, учитывая, что борщ – это украинский свекольный суп, то есть жидкое блюдо, его логично было бы "наливати". Именно этот глагол мы используем для жидкостей. Тогда как "насипати" относится к сыпучим веществам – крупам, муке, сахару, соли и т. п.

Но если заглянуть в академический Словарь украинского языка, то можно увидеть, что среди разговорных значений слова "насипати" есть и такие: наливать или накладывать блюдо в посуду для употребления; просто наливать что-то в посуду. Как видим, герои Панаса Мирного умудрялись "насипати" даже молоко. Внезапно! Более того, в словаре синонимов эти глаголы называются близкими по значению.

Поэтому, если борщ у вас получился жидковатым, можете его и "налити" – главное, чтобы было вкусно. Но если блюдо сварилось настолько хорошим, что ложка в нем стоит, то смело его "насипайте", так тоже правильно. Более того, поскольку это значение зафиксировано еще у Бориса Гринченко, некоторые языковеды называют этот вариант даже рекомендуемым.

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