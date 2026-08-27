"Бордюр", "бровка" или "поребрик": как сказать на украинском, чтобы не ошибиться

Богатство украинского языка порой проявляется так, что люди из разных регионов могут говорить об одном и том же, но при этом не понимать друг друга. Например, не так уж просто догадаться, что галицкое "ровер", закарпатское "біциклета" и донбасское "лайба" – это все названия одного и того же велосипеда.

Именно поэтому пользовательница Threads по имени Мария решила поинтересоваться у своих подписчиков, как они называют ограждение тротуара, расположенное со стороны проезжей части. Сама она – киевлянка и называет это "бровка", а ее парень родом из Запорожья называет эту часть "бордюром". Конечно, в комментариях шутили и про "поребрик", который после аннексии Крыма в 2014 году ассоциируется с российскими захватчиками. OBOZ.UA решил разобраться, какое из этих слов правильное.

Как выяснилось, все эти слова имеют несколько отличающееся значение. И два из них действительно могут быть синонимами. Итак, наиболее многозначным является слово "бордюр". Так называют и кайму по краю ткани, и декоративную полосу невысоких зеленых насаждений по бокам дорожек или площадок, и каменную полосу, отделяющую дорогу от тротуара. Также существительное "бордюр" может выступать в качестве специального термина и описывать проведение торговых операций за пределами официального времени работы биржи.

Что касается слова "бровка", то это не совсем правильная с фонетической точки зрения форма. Более характерным для украинского языка является вариант "брівка", ведь в слове "брова", от которого происходит этот деминутив, происходит чередование звуков [о] и [і]. Так называют приподнятый край канавы или насыпи, образованный выкопанной землей; край железнодорожного полотна, дороги и т. д. Также этим словом описывают приподнятый край беговой дорожки, обложенный дерном – такое можно увидеть на стадионе, ипподроме и т. п. А также бордюр в значении физической границы между дорогой и тротуаром.

А вот с "поребриком" все немного сложнее. Академический 20-томный СУМ так называет элемент архитектурной отделки стен. Согласно ему, "поребрика" у дороги не может быть вообще. Хотя производители тротуарной плитки порой различают бордюрный камень и поребрик, называя первым толстые куски бетона, способные выполнять функцию подпорной стенки, а вторым – тонкие элементы, пригодные только для декоративного использования.

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