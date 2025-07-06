Государство вкладывает средства в маникюрш и парикмахеров, хотя бизнес может их обучить за 2-3 месяца: как хотят изменить профтехи в Украине

Учреждения профессионально-технического образования необходимо сделать визуально привлекательными для поступающих. В частности, их необходимо усилить, чтоб они могли распоряжаться средствами и ресурсами. А также, актуализировать специальности, по которым там смогут учиться студенты.

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Об этом рассказала секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в интервью Анастасии Пронько. Она отметила, что государство тратит средства на обучение мастеров маникюра и парикмахерского искусства, где студенты учатся в течение нескольких лет. Тогда как бизнес предлагает курсы на 2–3 месяца и, часто, они более эффективны, чем получение профессии в учебном заведении.

"У нас энергоэффективных технологий почти нет специалистов, но, например, мы как государство тратим средства на обучение маникюрщиц, рестораторов, парикмахеров. В то время как бизнес создает курсы на 2-3 месяца часто даже платные и они откровенно эффективнее и имеют больше смысла чем обучение полтора или два года, которое оплачивает государство. И тогда нам надо делать меньше таких специальностей, нам надо делать то, что бизнес не создает", – сказала Пипа.

Она также привела в пример опыт Швейцарии, где есть специальное агентство, которое обращается к рынку труда, чтобы узнать сколько выпускников они готовы взять на работу и какие именно им нужны. После чего организация передает эти данные руководству учебных заведений, чтобы они открывали набор именно на эти специальности. Таким образом есть привязка к рынку труда. По ее словам, именно этого не хватает Украине и профтехи необходимо менять. Ведь, когда заведения будут иметь хорошее помещение, реалистичные специальности, которые будут предусматривать трудоустройство, то профтехи сразу наберут популярность.

Чиновница отметила, что сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает изменения в профессионально-техническом образовании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Наталья Пипа на примере Финляндии объяснила, как удержать молодых педагогов в государственных школах.

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