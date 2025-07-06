''Родители воспринимают учителей как обслуживающий персонал''. Наталья Пипа на примере Финляндии объяснила, как удержать молодых педагогов в государственных школах

Народный депутат от "Слуги народа" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа объяснила, что надо делать, чтобы удержать молодых педагогов в государственных школах. Она привела пример из Финляндии.

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По ее словам, молодой учитель сегодня скорее выберет работу в частной школе, потому что там выше заработная плата. Кроме того, в интервью для YouTube-канала Анастасии Пронько она отмечает, что молодому учителю нужна поддержка.

"Многие родители воспринимают учителей, как обслуживающий персонал. А это не так", – говорит общественный деятель и рассказывает, как в Финляндии поддерживают молодых педагогов на пути к их профессиональному росту.

"Учителю нужна поддержка. Я видела, как это происходит в Финляндии. Там есть постоянное сопровождение. В Финляндии конкурс в педагогический университет – это три желающих на одно место обучения", – говорит она и добавляет, что когда учитель-студент приходит проходить практику в школе – это не делается для видимости. Их действительно обучают, их сопровождают, им помогают стать настоящими педагогами.

Также Пипа отметила, что в Финляндии заработная плата учителя меняются от того, как он постиг новые методики обучения.

"Это важный момент. И в Украине надо тоже такая методика поддержки учителей. Потому что у нас есть блестящие учителя, а есть другие – и это важно балансировать", – считает политик.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Лилия Гриневич призвала государство инвестировать в учителей: молодые люди не хотят работать на зарплату в 8-9 тыс. грн.

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