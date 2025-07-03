Лилия Гриневич призвала государство инвестировать в учителей: молодые люди не хотят работать на зарплату в 8-9 тыс. грн

Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич призвала государство инвестировать в учителей. По ее словам, молодые люди не хотят работать на зарплату в 8-9 тыс. грн.

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В эфире ТВ она сообщила, что в стране нет наплыва новых кадров, которые могут качественно обучать детей. Гриневич считает, что основной причиной является то, что социальный статус учителя абсолютно упал.

"Нам надо инвестировать в учителей. Мы не имеем притока молодых специалистов в профессию. У нас в прошлом году поступило, чтобы стать учителями физики, 140 человек на всю страну. У нас нет этой ротации кадров, потому что социальный статус учителя абсолютно упал. Если молодой учитель знает, что он приходит на зарплату в 8-9 тыс. грн", – говорит она.

По словам экс-министра, сегодня заработная плата учителей меньше средней по всей стране. Она подчеркивает необходимость инвестировать в учителя и преподавателя.

"Особенно в учителя, потому что у нас не только будет меньше школ, а нам не будет хватать кадров, которые могут качественно обучать наших детей", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский учитель поделился своей маленькой победой и дал советы коллегам.

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