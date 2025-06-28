''Озорник стал самым вежливым ребенком в классе''. Украинский учитель поделился своей маленькой победой и дал советы коллегам

Украинский учитель английского языка из Львова Виктор Демко поделился своей маленькой победой о том, как ученик-озорник стал вежливым ребенком. По словам педагога, очень греет сердце, когда он видит результаты своей работы.

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На своем YouTube-канале педагог рассказал об одном своем ученике, с которым было очень сложно работать, когда он только пришел в класс. Учителю понадобилось время, чтобы ребенок изменил свое поведение.

"Когда этот ученик приходил в школу, то весь класс не мог сфокусироваться на уроке из-за одного человека. И я долго не мог найти к нему подход, но все же мне это удалось – прошло три месяца, и он стал самым вежливым ребенком в классе", – делится своим успехом Демко и добавляет, что поведение мальчик изменил только на его уроке. По словам одноклассников, на других уроках он ведет себя так же как и раньше.

"Но у меня он сидит ровно. И мне очень приятно это понимать, потому что это означает, что мне удалось достучаться до него. Он начал учить слова, он начал учить предмет, интересоваться. Он старается!", – радуется учитель и добавляет, что для него важна эта связь с ребенком, поэтому он не отталкивает ребенка, если ему нужна поддержка учителя и он тянется к нему. Даже если это со стороны выглядит не педагогически.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что молодой украинский учитель признался, что держит его в школе.

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