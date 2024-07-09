Готовилась сама. Выпускница из Житомира единственная в области получила 800 баллов на НМТ-2024

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Готовилась сама. Выпускница из Житомира единственная в области получила 800 баллов на НМТ-2024

Выпускница лицея №23 в Житомире София Тарнавская получила самые высокие 200 баллов по каждому предмету на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Девушка самостоятельно готовилась к экзаменам и выполнила все задания без единой ошибки.

Об этом сообщил Департамент образования города на официальной странице Facebook. Там также подчеркнули, что абитуриентка единственная, кто имеет такой результат в Житомирской городской территориальной общине.

Тарнавская поделилась, что, несмотря на подготовку с помощью прошлогодних тестов, на самом НМТ все же волновалась и несколько раз проверяла свои ответы. Выпускница говорит, что положительные эмоции после получения окончательных результатов в персональном кабинете ее увлекли, ведь она не надеялась, что получит максимальные баллы по всем предметам.

Готовилась сама. Выпускница из Житомира единственная в области получила 800 баллов на НМТ-2024

Кроме того, по ее словам, тяжело было "вписаться" во временные рамки теста, ведь на каждый предмет было по часу.

"Я начинала готовиться еще с прошлым летом. Несмотря на все имитации НМТ, которые я проходила, тесты прошлых лет, ничто не могло полностью воспроизвести все те эмоции, которые я получила во время прохождения настоящего НМТ. Мне пришлось несколько раз проверять правильно ли я написала все свои результаты на клочке бумаги, который мне дал экзаменатор. Затем сверять его с таблицами результатов. Однако впоследствии я получила их в персональном кабинете и я уже не смогла отрицать эти результаты. Могла позволить всей этой волне положительных эмоций меня увлечь",делится отличница.

Готовилась сама. Выпускница из Житомира единственная в области получила 800 баллов на НМТ-2024

Бывшая школьница рассказала, что самостоятельная подготовка к экзаменам несколько усложняла процесс, ведь пришлось проверять свои ответы самой, руководить временем и т.п. Однако именно благодаря своей дисциплинированности девушке удалось получить наилучший результат.

Известно, что Тарнавская планирует поступать в заведение высшего образования в Польше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, выпускница из Днепра получила по 200 баллов по четырем предметам.

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