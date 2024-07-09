Готовилась сама. Выпускница из Житомира единственная в области получила 800 баллов на НМТ-2024

Выпускница лицея №23 в Житомире София Тарнавская получила самые высокие 200 баллов по каждому предмету на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Девушка самостоятельно готовилась к экзаменам и выполнила все задания без единой ошибки.

Об этом сообщил Департамент образования города на официальной странице Facebook. Там также подчеркнули, что абитуриентка единственная, кто имеет такой результат в Житомирской городской территориальной общине.

Тарнавская поделилась, что, несмотря на подготовку с помощью прошлогодних тестов, на самом НМТ все же волновалась и несколько раз проверяла свои ответы. Выпускница говорит, что положительные эмоции после получения окончательных результатов в персональном кабинете ее увлекли, ведь она не надеялась, что получит максимальные баллы по всем предметам.

Кроме того, по ее словам, тяжело было "вписаться" во временные рамки теста, ведь на каждый предмет было по часу.

"Я начинала готовиться еще с прошлым летом. Несмотря на все имитации НМТ, которые я проходила, тесты прошлых лет, ничто не могло полностью воспроизвести все те эмоции, которые я получила во время прохождения настоящего НМТ. Мне пришлось несколько раз проверять правильно ли я написала все свои результаты на клочке бумаги, который мне дал экзаменатор. Затем сверять его с таблицами результатов. Однако впоследствии я получила их в персональном кабинете и я уже не смогла отрицать эти результаты. Могла позволить всей этой волне положительных эмоций меня увлечь", – делится отличница.

Бывшая школьница рассказала, что самостоятельная подготовка к экзаменам несколько усложняла процесс, ведь пришлось проверять свои ответы самой, руководить временем и т.п. Однако именно благодаря своей дисциплинированности девушке удалось получить наилучший результат.

Известно, что Тарнавская планирует поступать в заведение высшего образования в Польше.

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