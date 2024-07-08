Выпускница из Днепра получила по 200 баллов по четырем предметам. Таких учеников всего семеро на всю страну

Выпускница лицея №111, из Днепра София Головко получила самые высокие 200 баллов по четырем предметам на Национальном мультипредметном тесте. Такие результаты имеют семь учеников на всю страну.

На этом заметил глава Днепропетровской области Сергей Лысак на официальной странице в Telegram. Чиновник сообщил, что девушка увлекается украинскими авторами и культурой, а также декламирует стихи. Выпускница будет поступать на филологический факультет.

"Выпускница лицея из Днепра София Головко получила самый высокий балл Национального мультипредметного теста – 800. Такие результаты имеют только семь учеников на всю страну. На "отлично" девушка сдала четыре предмета. Хорошо ей удается все. Впрочем, душа лежит к литературе. Увлекается украинскими и культурой вообще. И сама пишет и проникновенно декламирует стихи. А будет поступать на филологический факультет", – написал Лысак.

Он добавил, что в регионе еще трое школьников совершили меньше всего ошибок и получили 780-790 баллов.

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