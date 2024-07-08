Это рекорд. На дополнительную сессию НМТ-2024 на Волыни зарегистрировалось нетипичное количество участников

Для сдачи Национального мультипредметного теста в дополнительный период на Волыни зарегистрировалось более 2 тысяч участников. В прошлые годы таких поступающих было в десять раз меньше.

Об этом сообщила заведующая отделом ВНО и мониторинговых исследований Волынского института последипломного педагогического образования Алла Корнейко в интервью "Суспільному". По ее словам, это рекордное и нетипично большое количество участников.

"Можем говорить, что увеличение в разы идет. Если в прошлые годы мы имели на дополнительную сессию условно 200-300 участников, то в этом году – почти две тысячи участников", – сказала Корнейко.

Она поделилась, что значительное количество поступающих, зарегистрировавшихся на дополнительную сессию экзамена, – это выпускники прошлых лет и этого года.

Напомним, принять участие в дополнительной сессии могут абитуриенты, которые не зарегистрировались в основной период по уважительным причинам, и те, которым отказали в подаче заявлений, а также лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый пятый выпускник Полтавской области не захотел сдавать НМТ.

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