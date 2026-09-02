"Готовили повара, а кто обоср*ался – Клопотенко!" В сети разгорелась новая-старая дискуссия по поводу школьного питания

Украинцы развернули дискуссию по поводу школьного меню, разработанного ресторатором Евгением Клопотенко. Так, в социальной сети Threads стали появляться посты, в которых часть пользователей встала на защиту шеф-повара. В частности, они отмечали, что он лишь дал рекомендации по питанию в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.

Так, например, одна из украинок, Марина Ящук, подчеркнула, что современным детям повезло питаться по меню Клопотенко, ведь она в свое время ела рыбную котлету с костями, переваренные макароны, а также платила за подобные блюда. В то время как школьники сейчас получают бесплатные обеды. Кроме того, она подчеркнула, что блюда готовят повара, а не ресторатор, однако хейт получает именно он.

"Начался учебный год, и я уже читаю о ужасном школьном меню Клопотенко. В моё время я ела рыбную котлету с костями, переваренные макароны и запивала всё чаем "Галка". (Мы еще и платили за это деньги и приносили продукты в школу). Поэтому я завидую детям, которые едят нормальную школьную еду", – написала Ящук.

К этому мнению присоединился и господин Дмитрий, который отметил, что Клопотенко разработал здоровое меню, дал рекомендации, однако еду готовят повара на местах. Он также обратил внимание, что ресторатора обвиняют и в том, что детям дают холодные или небрежно приготовленные блюда.

"Я действительно не понимаю, почему родители школьников критикуют Клопотенко. Он просто разработал здоровое меню, дал рекомендации, а еду готовят повара на местах. Если ребенку подали холодное пюре с кусочками – то в этом виноват не Евгений, а местные повара. Да и над меню работал не только он один, но и диетологи, и другие специалисты. Также важную роль играют поставщики продуктов. Ну и недобросовестной школьной администрации тоже легко свалить свою бездеятельность или коррупцию на Клопотенко", — написал Дмитрий.

В то же время в комментариях украинцы также поддержали такую точку зрения, отмечая, что родители, вместо того чтобы разобраться с администрацией школы, начинают критиковать ресторатора. В то время как другие предполагали, что, возможно, родители школьников думают, будто Клопотенко лично ездит по школам и готовит детям блюда по своему меню.

"Потому что легко критиковать известного ресторатора, а вот подойти к директору и разобраться с проблемой – это всем страшно, хотя на самом деле речь идет о том, чтобы защитить своего ребенка".

"Некоторые родители уверены, что Клопотенко объезжает все школы и лично готовит их детям эту еду, а узнать, кто поставщик, кто подрядчик, что готовят... Ну, тогда нужно пойти и поговорить с людьми, а так можно дерьмо на вентилятор бросить и готово".

"А то, что блюда плохо приготовлены и меню не используется на все 100, – это уже вопрос к администрациям школ и поварам".

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