'Гівняння', 'родительское сборище' и 'дяпел, который живет в сиси': перлы школьников в тетрадях довели сеть до истерики

Мама школьницы Анна Матюшкина поделилась фото тетради ее дочери, где девочка вместо "рівняння" написала "гівняння". Женщина шутливо добавила, что теперь имеет новое слово в запасе.

Под сообщением в Threads украинцы в комментариях поделились перлами детей, которые они видели в школьных тетрадях. Так, кто-то из школьников писал "белка в говне", вместо классной работы – "классическая работа", вместо домашней – "допобачення", а у кого-то треугольник был не равносторонним, а "говносторонним". В то же время, вместо родительских собраний было "родительское сборище" или "родительская стрелка", вместо каникул "какулы", а трудовое обучение у кого-то стало "трубовым".

Ниже приводим самые интересные комментарии и фото записей школьников под заметкой:

"Сохраняю свой школьный шедевр. "ДяПел живе в Сісі". И я так помню, что была довольна своим диктантом, когда сдавала его учительнице. Так была крепко уверена в успехе".

"Мой сын раз написал "Пуклады" на примеры, а на каникулы написал "Какулы".

"Подруга в школе как-то написала сочинение на тему "Украинская пися".

"Моя подруга в дневнике написала "родительское сборище", а учительница возмутилась этим".

"Мой племянник написал "родительская стрелка", ну то и получилось, родителей в школу вызвали".

"Я в 10 классе на алгебре написала "скорость колябля" вместо корабля. Потом смутилась, взяла корректор, зарисовала и пока мы с соседкой по парте хихикали над этим, я снова так написала".

"Я когда-то путала "д" и "б" и у моя мама хохотала с "труБове навчання".

