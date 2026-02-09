'Не сутулься, собака сутулая!' Сеть довели до истерики конфузы учителей на занятиях с детьми: украинцы делятся историями

Репетитор английского языка София рассказала о забавном случае во время онлайн-урока. Так, она забыла выключить микрофон, когда проводила занятия для ученика, и сказала сама себе: "Не сутулься, собака сутулая".

В заметке в Threads педагог поделилась, что парень думал, что она обращается к нему, поэтому быстро выровнял спину. Учительница отметила, что это была самая смешная неудача среди проведенных ею занятий.

"Расскажите самый смешной факап на занятии. Я начну: "Забыла выключить микрофон и сама себе сказала: "Не сутулься, собака сутулая". Ученик с перепугу выпрямил спину", – написала репетитор.

В комментариях педагоги стали делиться и своими забавными случаями, которые случались на занятиях. Так, некоторые рассказывали, что смешно выглядит, когда родители пытаются неприметно пройти в комнату, ползая на коленях, а когда все это видят, то начинают смеяться. Кто-то рассказал, что случайно выключал звук или камеру учеников, а не себе, и мог громко выдуть нос, пойти взять вещи или сказать что-то, что не было предназначено школьникам.

"Родители учеников, преимущественно мамы, иногда ползут на коленях, если надо зайти в комнату, а у ребенка урок. я это вижу, стараюсь игнорировать, а потом это видит ребенок и мы уже втроем ржем, как лошади. Мама встает с колен, и мы нормально здороваемся, и я очень прошу больше так не делать, потому что на моих уроках не запрещено кому-то зайти".

"Взрослый ученик (35+) рассказал, что иногда ест свои "козявки". Такую weird habit я не ожидала услышать. А потом такой: "Вероятно, не надо было этого говорить".

"Через 5 мин занятия мой парень начал ходить что-то искать позади в трусах. Хотя у меня всегда заблюренный фон, камера начала фокусироваться на нем, а не на мне. Ученице около 30 лет, я первая начала смеяться и извинилась, потом она тоже рассмеялась и сказала, что старалась не подавать вида, что все видит".

"Выключили камеру на минуту (работала в приложении онлайн-школы), чтобы закутаться в одеяло, встала перед камерой, закутываюсь и слышу: "У вас тоже холодно, да?"

"Ага, после онлайн-урока по тяжелой и "не очень интересной" теме: "Ой, наконец-то это закончилось". Фраза одной из учениц, которая просто не выключила микрофон".

"Я замьютила микрофон ученицы и очень громко выдула нос".

