Графики будут смещены: Лисовой рассказал, что будет ждать школы в учебном году 2024/2025

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что в школах в 2024/2025 учебном году, скорее всего, изменятся графики. В частности, образовательный процесс может сместиться на теплый период, а зимой будут длиннее каникулы.

Об этом глава МОН рассказал в интервью Telegraf. Он отметил, что рекомендательного письма еще нет, ведь делаются еще определенные расчеты, однако на учебные заведения будет ждать два комплекса – генерация и изменение графиков.

"Мы уже отправили на университеты рекомендательное письмо, чтобы обучение началось раньше – в августе. Чтобы сделать большие каникулы в зимний – самый сложный – период. Соответственно, и завершить обучение позже: в июне. По школам еще такое письмо не пошло, мы еще делаем некоторые расчеты. Скорее всего, будет смещение обучения на теплый период, ведь вопрос обеспечения электроэнергией – только часть проблемы, ведь есть еще и вопросы отопления. Мы должны и эту проблему решать. Поэтому два комплекса: генерация и смена графиков", – сказал Лисовой.

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Он также пояснил, что, скорее всего, графики будут смещаться по дню, а не только в период каникул или завершения и начала учебного года. В настоящее время МОН разрабатывает комплекс мер по реализации изменений.

Напомним, образовательное ведомство обратилось в университеты и колледжи с рекомендациями по проведению следующего учебного года. В частности, начать занятия предлагается в первой половине августа, за исключением первокурсников. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы. Цель таких шагов состоит в обеспечении подготовки учебных заведений к прохождению осенне-зимнего периода.

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