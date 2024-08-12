Грант на высшее образование: Винницкий назвал специальности, для которых будут действовать наибольшие коэффициенты

Наибольший коэффициент 1,5 для получения гранта для обучения будет действовать для очень важных специальностей в Украине. К ним, в частности, относятся образование и педагогика, естественные науки – физика, биология, химия, математика, статистика, механическая инженерия, электрическая инженерия, химическая инженерия, электроника, производство и технологии, архитектура и строительство, аграрные науки, терапия и реабилитация.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Укринформу. В то же время, коэффициент 1,3 будет действовать для художественных специальностей, филологии, фольклористики, информационных технологий, компьютерных наук, кибербезопасности и т.д.

Кроме того, в эту категорию также входит ветеринария, здравоохранение. Все, что принадлежит к человеческому капиталу и его восстановлению после победы.

"Эти суммы не являются окончательными, потому что если абитуриент подает заявление на специальность, которая является стратегически важной для государства, то сумма гранта – 15 тыс. грн или 25 тыс. грн – будет умножаться на определенный коэффициент. Для определенных специальностей коэффициент составляет 1 или 1,3, для некоторых – 1,5. Следовательно, если поступающий не попадает на бюджет и подает заявление на контракт, имеет соответствующие баллы с НМТ, выбирает приоритетную для государства специальность, то может получить грант в размере до 37,5 тыс. грн.", – сказал чиновник.

Винницкий пояснил, что одновременно будут действовать ограничения для специальностей, которыми перенасыщен рынок труда. Это касается права, менеджмента, журналистики и других направлений. По словам управленца, в этих случаях будет действовать только грант второго уровня. То есть поступающим нужно будет набрать не менее 170 баллов на Национальном мультипредметном тесте по двум предметам.

"Мы побуждаем к тому, чтобы те поступающие, у которых нет необходимых баллов для обучения на бюджете, выбирали именно те специальности, которые однозначно нужны для восстановления нашего государства после победы и для его функционирования теперь", – отметил замминистра образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как получить грант на обучение в размере 37,5 тысячи гривен.

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