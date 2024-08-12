Как получить грант на обучение в размере 37,5 тысячи гривен: разъяснение Винницкого

Абитуриенты, которые не поступили на бюджет, подали заявление на контракт, имеют соответствующие баллы на Национальном мультипредметном тесте и выбирают приоритетную для государства специальность, могут получить наибольший грант на обучение – 37,5 тысячи гривен. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Чиновник в интервью Укринформу пояснил, что в этом году сумма гранта устанавливается на двух уровнях. В частности, поступающие, имеющие не менее 150 баллов по двум предметам, получат 15 тысяч гривен. А у тех, кто имеет от 170 из двух тестов – 25 тысяч гривен.

"Сумы не окончательны, потому что если абитуриент подает заявление на специальность, которая является стратегически важной для государства, то сумма гранта – 15 тыс. грн или 25 тыс. грн – будет умножаться на определенный коэффициент. Если поступающий не попадает на бюджет и подает заявление на контракт, имеет соответствующие баллы с НМТ, выбирает приоритетную для государства специальность, может получить грант в размере до 37,5 тыс. грн", – сказал замминистра образования.

Он добавил, что для определенных специальностей будет действовать коэффициент, в их, в частности, входят и стратегически важные профессии для государства.

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