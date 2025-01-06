Группа продленного дня: как записать ребенка, кто финансирует и могут ли родители отказаться от услуг

В Украине в школах предусмотрены группы продленного дня, где школьники могут делать домашние задания и заниматься развивающими занятиями, находясь в заведении до вечера под наблюдением учителей. Такие группы бесплатны, а чтобы записать ребенка, родителям стоит написать заявление.

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OBOZ.UA собрал ответы на основные вопросы, касающиеся групп продленного дня для украинских школьников. Этот вопрос урегулирован статьей 12 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" и другими нормативно-правовыми актами.

Как записать ребенка в группу продленного дня в школах Украины

Родители должны написать соответствующее заявление на имя директора учебного заведения (образцы обычно публикуются на сайтах школ). Заявления должны приниматься в течение всего учебного года. При зачислении в ГПД справки о месте работы родителей не требуются.

За жизнь и здоровье учеников несут ответственность руководитель заведения, его заместители, учитель и другие работники, вовлеченные в функционирование группы.

ГПД в условиях военного положения

Руководство школы и учителя, ведущие группу, обязаны позаботиться о том, чтобы дети прошли в укрытие во время воздушных тревог. Если заведение работает в онлайн-формате, есть случаи, когда там предусмотрены группы продленного дня и они также работают дистанционно.

В режиме офлайн продолжительность работы группы продленного дня составляет не более шести часов. Ребенок может оставаться в группе не каждый день.

Режим группы продленного дня

Школьники в ГПД находятся на территории школы до конца дня, однако учителя должны организовать прогулку на свежем воздухе.

В целом режим работы группы выглядит так:

прогулка на свежем воздухе;

обед;

выполнение домашних заданий (при наличии);

спортивно-оздоровительные занятия;

разница в возрасте учащихся, отнесенных к группе продленного дня, не может превышать двух лет;

учителя должны убедиться, что каждый ребенок ушел домой в сопровождении родителей;

если ребенка должен забрать другой человек, родители должны предупредить об этом педагогов.

Какая стоимость группы продленного дня в Украине

Родителям не стоит платить за группу. Финансирование такого формата осуществляется за средства учредителя и другие средства, не запрещенные законодательством. В государственных школах организатором выступает само учебное заведение, поэтому оно и финансирует.

В частных заведениях финансирование групп осуществляется по оплате за обучение школьников.

Могут ли родители отказаться от ГПД

Оставаться на группе продленного дня всем детям не обязательно, родители могут отказаться от такого формата. То есть, просто не писать заявление на руководителя заведения с просьбой о зачислении. В таком случае ребенка следует забирать из школы после последнего урока.

Ранее OBOZ.UA писал, оставляют ли в западных странах школьников на дугий год. Опыт Франции, Британии и Финляндии может быть полезен для Украины, ведь среди педагогов и родителей возобновились дискуссии по этому поводу.

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