Нужно ли оставлять школьников на второй год? Опыт Финляндии, Великобритании и Франции, который может быть полезен Украине

В Украине образовательный омбудсмен Надежда Лещик выдвинула идею оставлять школьников на второй год из-за неуспеваемости, что вызвало дискуссию среди родителей и педагогов. Всего 10% родителей допускали дополнительный год обучения для своих детей в опросе 2023 года. Не поддержали такую идею и учителя. Однако в западных странах такая практика вполне нормальна.

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Об этом говорится в материале журналистки Галины Кричковской на "Освітории". Например, во Франции такая практика не распространена, однако если она и есть, то все понимают, что каждый ребенок развивается в собственном темпе. А школа воспитывает взаимную поддержку и толерантность, поэтому ученики избегают насмешек.

В Финляндии и Британии также не часто происходят случаи, когда школьников оставляют на второй год. Однако и там и там повторный год воспринимают без трагедии.

Опыт Франции

Директор частной начальной школы Обри Марьон рассказала, что решение оставить ребенка на второй год – результат консультаций между заинтересованными сторонами. Сначала конкретный случай обсуждает педагогический совет, затем директор школы и родители.

В системе образования Франции есть четко прописанные ситуации, когда ребенку могут предложить повторение материала. Прежде всего, это значительные трудности в учебе – академические, эмоциональные, поведенческие.

Ситуации, когда школьников оставляют на второй год, встречаются редко, отметила педагог. Если это происходит, то в обществе воспринимается как личный путь – люди понимают, что каждый развивается в своем собственном темпе.

"Осознавая необходимость уважения к различиям и учитывая индивидуальный прогресс, школа воспитывает отношение взаимной поддержки и толерантности. Распространение идеи о том, что обучение является уникальным для каждого человека, помогает минимизировать риск насмешек", – отметила Марьон.

Финский опыт

Украинка Ольга, подростком переехавшая с семьей в Финляндию, рассказала, что в финских школах остаться на второй год советует opinto-ohjaaja – советник по обучению. Если учащийся имеет минимальные оценки для перехода в следующий класс, то решение принимают родители. Если оценки недостаточны, то решение остается за школой.

"Осуждения ни от сверстников, ни в обществе нет, но все очень сильно зависит от людей: в моем восьмом классе мальчика оставили в восьмом, когда все мы перешли в девятый класс. Мы его иногда видели, но на этом все. Ничего страшного не было", – вспоминает Оля.

По ее словам, ученики могут испытывать дискомфорт от того, что их оставляют на повторение учебного года, но "это больше о том, как ребенок сам к этому относится".

Практика Великобритании

В британском методоисследовании Teaching and Learning Toolkit ученые выяснили, что повторный год не является эффективной практикой в привлечении образовательных потерь. Именно поэтому в Великобритании сейчас это тоже редкое явление, но иногда случается.

"Такое случается иногда, если учителя считают, что ребенку будет полезно остаться на второй год. И, как правило, ребенок имеет значительные потребности или, при определенных обстоятельствах, очень низкую посещаемость, является новоприбывшим, а его предыдущий школьный опыт начался позже, поэтому он пропустил фундаментальное начало своего школьного образования", – рассказала учительница начальных классов.

Сначала классный руководитель докладывает руководству школы, что есть ребенок, который, по его мнению, нуждается в дополнительном году обучения. Школьные специалисты собирают доказательства, действительно ли это так. Если они считают, что ребенку будет полезно остаться на второй год, они сообщают об этом родителям, принимающим окончательное решение. Но школа должна дать согласие.

Больше всего среди второгодок страдают дети из семей с социально низким статусом. Такая практика может усугубить образовательное неравенство, поэтому педагоги помогают решить образовательные проблемы ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница начальных классов Юлиана Довгопол поддержала идею покидать школьников на второй год из-за неуспеваемости. Однако она подчеркнула, что учеников не спрашивали, нужно ли им такое нововведение, и станет ли лучше того, если они пройдут повторный курс.

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