''Хаги Ваги обнимает ребенка и убивает его'': учительница рассказала о поколении ''гниения мозга'' и назвала тех, кому это выгодно

Современных детей все больше обучают через игры. Сегодня популярны подходы с визуальным восприятием информации.

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Однако образование через видео и популярность хоррор-игр и их героев – это не одно и то же. Учительница информатики Валерия Киктева, которая использует Minecraft и Roblox для обучения детей, в интервью для YouTube-канала Be_superteacher объясняет, в чем разница и кому выгодно "поколение гниения мозга".

По словам педагога, ее подходы к обучению через игры – способ развивать критическое мышление, логику, командную работу и даже навыки проектного менеджмента. Но есть люди, которые используют этих популярных героев для заработка денег.

"Это бизнес. И он приносит очень много денег. Все эти видео, которые собирают миллионы просмотров, там где нет никакой логики, а только какие-то непонятные резкие звуки, снимают не дети. Это делают взрослые для того, чтобы заработать деньги", – говорит она.

Госпожа Киктева объясняет, что то, что у современных детей IQ ниже, чем был у предыдущих поколений – это следствие такого бизнеса. А вот причины, почему детям это стало интересно, почему они сейчас так много смотрят жестокого контента и предпочитают игрушки вроде "Хаги Ваги", которая обнимает ребенка и убивает его, по мнению учительницы, надо искать у взрослых.

"Я думаю, что мы – взрослые – передаем детям свое настроение. Детям надо все объяснять, а не просто запрещать то или иное", – говорит она и добавляет, что считает, что детям, которые еще развиваются, хоррор-игры не нужны. Потому что они влияют не только на нее, они влияют на всю семью.

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