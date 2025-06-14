Три опасные игры, о которых стоит рассказать детям

Украинский педагог и мама-блогер из города Вознесенск (Николаевской области) Екатерина Цвик рассказала о трех опасных играх. По ее мнению, о них стоит поговорить с детьми.

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Она отмечает, что самое важное в воспитании – сделать так, чтобы ребенок всегда мог обратиться к родителям с любой проблемой. Задача родителей – стать теми людьми, к которым ребенок всегда может прийти. Со слезами. С переживаниями. С ошибкой, ведь доверие между ребенком и родителями – это самая мощная защита, пишет Цвик на своей странице в Instagram.

Итак, опасные игры, о которых надо поговорить с детьми

Кто смелее

Это игра, где дети друг друга подталкивают к опасным и рискованным действиям. Но стоит объяснить ребенку, что самый смелый поступок – это уметь сказать "нет", когда предлагают что-то плохое, вредное или опасное для жизни.

Это наш секрет

Ребенок должен знать, что если ему говорят, что это нельзя рассказывать родителям – это уже сигнал об опасности, и на такую "игру" соглашаться не надо. Создав доверительные отношения между ребенком и родителями, вы дадите ребенку возможность избежать таких опасных игр и он будет знать, что может рассказать вам все.

Игры с телом

Игры с телом – неприемлемы. Если просят "просто показать" или потрогать – это не игра. Научите ребенка, что его тело –это граница, которую никто не может нарушать без его разрешения. И напомните, что он всегда имеет вашу поддержку и доверие и не должен бояться рассказать все родителям.

Главное, чтобы ребенок не боялся, его не надо запугивать страшными играми и опасностями. Но он должен знать, что является нормой, а что нет, и быть уверенным в своем праве отказать.

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