Никогда не делайте этих 5 ошибок, если хотите воспитать добрых и нежных детей

Воспитание детей – сложная и рутинная работа. И не все родители замечают, как повседневное поведение взрослых незаметно формирует эмоциональный мир ребенка.

Видео дня

Иногда быстрая и неосознанная реакция родителей в моменте может оставить след, который будет влиять на то, как ребенок будет относиться к другим, как он умеет справляться с гневом или даже разговаривает его отношение к себе. Дети учатся, наблюдая, и это важно всегда помнить. Сайт The Time of India назвал пять ошибок родителей, которые могут блокировать развитие эмпатии и мягкости у детей.

Крик в гневе

Крик может привлечь немедленное внимание, но он мешает пониманию. Мозг, особенно у детей младшего возраста, реагирует на крик не усвоением урока, а переходом в режим защиты. Ребенок меньше обращает внимание на ошибку и больше сил отдает тому, чтобы избежать следующего взрыва.

Дети, которые воспитываются в семьях, где крик является распространенным явлением, могут начать верить, что громкие голоса означают силу. Некоторые усваивают это и сами начинают кричать, а другие замолкают, учась подавлять свои эмоции. В любом случае, нежная часть их личности уменьшается.

Использование страха, угрозы или принудительной дисциплины

Страх может привести к кратковременному послушанию, но часто убивает сострадание в долгосрочной перспективе. Когда доброте учат с помощью угроз, дети учатся вести себя так, чтобы избежать последствий, а не потому, что это правильно.

Чрезмерная жесткость

Структура является важной. Но когда структура становится негибкой, она не оставляет места для эмоций. Правила без места для разговора могут научить детей, что чувства не имеют значения – ни их собственные, ни чужие.

Дети, которые вырастают под жесткими ожиданиями, часто скрывают свою уязвимость. Со временем они могут перестать задавать вопросы, перестать делиться тем, что болит, и даже перестать замечать, когда другим больно. Это не эмоциональная сила - это эмоциональное отключение. Гибкость не означает быть снисходительным, это означает слушать, прежде чем осуждать, и делать паузу, прежде чем наказать.

Реагировать только тогда, когда они кричат или действуют агрессивно

Когда дети чувствуют, что их слышат только тогда, когда они кричат или требуют чего-то настойчиво, они усваивают, что спокойные слова не имеют веса. А как только агрессивное поведение дает результаты, оно становится закономерностью, то есть вместо того, чтобы научиться выражать чувства с уважением, ребенок считает, что громкость равна важности.

Доброта начинается с того, чтобы быть услышанными без крика. Когда тихие голоса признаются, а спокойные просьбы воспринимаются серьезно, урок очевиден: уважение говорит громче шума.

Проявление агрессии как защитного механизма

Когда агрессия используется для защиты эго или для победы в споре, особенно перед детьми, это учит их, что боль ––это действительный ответ на боль.

Дети внимательно наблюдают. Если они видят, как взрослые срываются во время споров, они усваивают, что быть правым важнее, чем быть добрым. Они также усваивают убеждение, что эмпатия – это слабость, а доминирование – сила.

Нежных детей воспитывают взрослые, которые являются образцом самоконтроля, даже во время эмоциональных взрывов. Признание ошибок, извинения за ошибки и терпеливая реакция на гнев создают основу, которая делает доброту безопасной и сильнее ярости.

Ранее OBOZ.UA писал о 6 вещах, которые нужно делать, когда ребенок вас не слушает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!