Харьковчанка открыла в Германии украинскую школу и рассказала, как россияне хитростью переманивают наших детей

Харьковчанка Елена Руднева оказалась в Германии с двумя детьми в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России. Когда ее дети были устроены в местную школу, женщина задумалась, где они смогут получать украинское образование. Несмотря на то, что рядом были клубы для украинских детей, все они были открыты россиянами.

Видео дня

В интервью "Объективу" Руднева рассказывает, что россияне подавались на гранты, чтобы вроде бы поддерживать украинских беженцев, и открывали курс украинского языка. Один из таких клубов проводил урок раз в неделю, однако со временем закрыл такую группу. Однако украинские дети продолжают ходить в российский центр на другие занятия, который таким образом, переманивает наших школьников.

"Россияне очень быстро сориентировались, подались на гранты и получили финансы в 2022-2023 годах на, типа, поддержку украинских беженцев. Один из таких клубов предложил час украинского в неделю, а за пол года закрыл эту группу. Зато украинские дети до сих пор продолжают ходить в этот российский клу на шахматы, пение, рисование. Все эти российские клубы, которых в Штутгарте много, получили таким образом большое количество украинских детей", – делится Руднева.

Также женщина рассказала, как россиянин, который имеет опыт работы с подростками, решил провести новогодний праздник для украинских детей. Однако сделать это на русском языке, а от предложения перевести на украинский отказался. Так что харьковчанке пришлось объяснять в Центре мигрантов, что это плохая идея. В конце концов, школьникам провели украинский праздник, однако этот мужчина продолжает ангажировать украинских подростков в российские проекты Германии.

Именно так появилась идея создания украинской школы, где дети учат украинский и немецкий языки, историю, украиноведение, имеют театральный кружок и шахматы. В учебном заведении зарегистрировано более 80 школьников. Учебники учебного заведения заказывают в Великобритании, где разработали пособия, адаптированные именно для субботних школ за границей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что показало исследование в украинских школах за границей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!