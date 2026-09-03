Хлеб со сливами, морковь, как для кроликов, и пластиковая посуда: "горячие обеды" в лицее Черновцов возмутили пользователей сети. Фото

В Черновцах школьники вместогорячего обеда получили кусок хлеба, запеканку, целую морковку, сливы и чай. Все это было подано на пластиковых тарелках. Фото с "блюдами" быстро разлетелось по сети, и на ситуацию отреагировали в управлении образования города. В частности, в учебном заведении проведут проверку, а в другие школы направят мониторинговые группы для контроля качества питания.

Фото из столовой обнародовал украинский военный и журналист Виталий Олейник. На что вскоре отреагировал начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко. Он подчеркнул, что подобная ситуация – пренебрежение качеством и безопасностью питания детей. Также чиновник сообщил, что с четвертого сентября будут проводиться внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения, где будут проверяться непосредственно блюда, которые получают дети.

"Считаю недопустимым пренебрежение качеством и безопасностью питания детей! Поэтому незамедлительно инициировал служебную проверку по конкретному инциденту и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины, начиная с завтрашнего дня. Они будут продолжаться до тех пор, пока каждый на своём месте не осознает: время безответственности уже прошло. Будем проверять не только документы, но и то, что фактически получают дети. На выявленные нарушения последует мгновенная реакция Черновицкой ОГА и правоохранительных органов, а виновные будут нести ответственность перед законом", – написал Олейник.

Украинцев возмутило то, как детям подали еду. Так, в частности, они жаловались на морковь, которую можно было хотя бы натереть. Кто-то предполагал, что школьники не стали бы ее есть, поэтому овощ можно будет использовать для приготовления других блюд. Кроме того, их удивлял набор из куска хлеба, запеканки и сливы.

"Это жесть, хотя бы натерли бы ту морковь. На, держи".

"Боже, ну морковь же можно было натереть. Но зачем? Дети, конечно, не съедят, а морковь можно использовать снова) наверное, именно такая логика".

"Боже, еще не видела, чтобы морковь так подавали, как кроликам, а не детям".

"Это завтрак не для первоклассника, не все дети могут грызть морковь как заяц. Можно было подать по-другому".

В то же время в одном из столичных лицеев детям на завтрак предлагалось несколько блюд на выбор. Одна из мам первоклассника предоставила OBOZ.UA фото того, как питаются дети в этом заведении. По словам женщины, горячий завтрак был в первый учебный день. Учащимся предлагалось выбрать между варениками и запеканкой, как на фото, а также двумя салатами: морковью с яблоком или помидорами с перцем. Также детям подали фрукты – банан и сливы – и чай.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась новая-старая дискуссия по поводу школьного питания и меню Клопотенко.

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