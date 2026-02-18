'Хмельницкий носил револьвер, Самойло Кошка был котом, а казаки нападали сзади': шедевры школьников на уроках довели сеть до истерики

Учитель истории Богдан Комарницький рассказал о том, как школьники в восьмом классе сдавали диагностическую работу, где нужно было описать исторический портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Педагог ожидал, что увидит в ответах о Зборовском договоре, создании государства или же о союзе с татарами.

Вместо того в одной из работ учитель прочитал, что Богдан Хмельницкий был с усами и шляпой, с мечом, булавой, в ботинках и револьвером. В заметке в Threads Комарницкий не скрыл свое удивление по поводу такого ответа школьника и отметил, что иногда детская фантазия – это единственное, что держит украинское образование на плаву. Кроме того, педагог отметил, что не знает, какую оценку ставить школьнику – 0 за хронологию или 12 – за воображение.

"Я знал, что восьмиклассники видят мир иначе, но при проверке диагностической работы мои представления о XVII веке разлетелись вдребезги. Задание было простое: "Описать исторический портрет Богдана Хмельницкого". Ожидал прочитать о Зборовском договоре, создании государства или хотя бы о союзе с татарами. Вместо этого получаю этот шедевр: "Он был с усами и шляпой. В своем костюме с мечом, булавой в ботинках и револьвером". Револьвером, Карл! Похоже, я пропустил тот параграф учебника, где гетман зачищает Берестечко в стиле Тарантино. Теперь сижу и думаю: это 0 баллов за хронологию или 12 за невероятное воображение? Иногда мне кажется, что их фантазия – это единственное, что держит наше образование на плаву", – написал учитель.

Украинцев рассмешил такой ответ школьника, а некоторые из пользователей соцсети поделились другими шедеврами детей. В частности, кто-то рассказывал, что когда ученикам дали задание нарисовать казацкого атамана Самойла Кошку, то один парень изобразил кота и получил за это двойку.

"Было задание по истории нарисовать Самойла Кошку. Мой одноклассник нарисовал невероятно красивого кота (а он в художку ходил, кот действительно был очень красивый). Предсказуемо получил двойку и был засмеян – до сих пор считаю, что это было несправедливо. Точно не двойка, хотя бы за старания".

Также дети отвечали, что казаки редко женились, поэтому любили нападать на врагов сзади, а у кого-то монголы при наступлении на Киевскую Русь пользовались танками.

"Казаки редко женились, поэтому любили нападать на врагов сзади".

"Это конечно было очень давно, лет 40 назад, но у одной госпожи монголы наступали на Киевскую Русь на... танках!"

Еще одна из педагогов поделилась, что ученица, описывая день из жизни шляхтича, написала, что он завтракает авокадо-тостом в бархатном халате.

"Когда-то задала ученикам описать один день из жизни шляхтича, чем он занимается, куда ходит и все такое. Одна ученица написала, что утром шляхтич просыпается, надевает тапули, бархатный халат и идет завтракать авокадо-тостом. Я обожаю эту ее работу".

Как-то на контрольной было задание, Оцените борьбу плебеев против патрициев (или как-то так звучало). Ученик написал: "7/10, это было нормально".

"Экзамен в колледже. Сидим с билетами списываем, учитель делает вид что не видит. Одна дама проваливает экзамен, и чтобы ее вытащить задает легкий вопрос: "Движущая сила БХ?" Студентка: "Танки, немцы". Думаю не надо рассказывать, что попадали не только мы, но и книжки, шпаргалки и учитель".

