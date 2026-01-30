'Моя мама – пьяница, а папа в тюрьме'. Украинцев довели до слез ответы детей на вопрос, кем работают их родители

Мама 4-летнего мальчика Александра Хлыстова поделилась забавной историей о своем ребенке. Так, сын как-то сказал ей, что в садике он всем рассказывает, что его папа – тренер, а мама – пьяница. Женщина очень этому удивилась и переспросила, что, возможно, он имел в виду "пиарщица", мальчик это подтвердил, однако снова сказав "пьяница".

В заметке в Threads Хлыстова написала, что боится и знать, что о ней думают в саду. Украинцев рассмешил такой ответ малыша и они поделились забавными историями из своей жизни. Так, некоторые рассказали, что маленький мальчик всем говорил, что его папа в тюрьме, однако не уточнял, что он там работает. Юристов дети называли туристами, а милиционеров – миллионерами.

"У моей приятельницы сын все время говорил, что папа в тюрьме. Правда, забывал сказать, что он там работает".

"Я юрист, сын говорил, что мама турист".

"Я говорила, что мой папа работает милионером, а он был милиционер (это было тогда, когда еще полицию называли милицией)".

"А моя малышка на весь сад недавно закричала: "Мама любит пиво". Спасибо, доченька, теперь в садике думают, что я пьяница".

"Зато не будут звать в родительский комитет", – отмечали пользователи соцсети.

Украинка Елена Черненькая рассказала, что дочь ее знакомой в детском саду говорила, что мама сидит в тюрьме, а на самом деле она работала врачом в исправительной колонии. А папа "режет трупов" – он был судмедэкспертом. Воспитательница после такого рассказа звонила родителям, чтобы понять, что происходит в семье.

"Дочь моей знакомой в детском саду говорила, что мама сидит в тюрьме, а папа режет трупов. Воспитатель звонила к родителям, потому что не могли понять, что у них в семье происходит. Дочь плакала и спрашивала, почему всех детей родители берут на работу, а ее нет... Мама работала врачом в исправительной колонии, в отец был судмедэкспертом".

"Я в 1-м классе сказала, что мой папа "ходит по домам" (делал ремонты, до сих пор вспоминают мне это)".

