Хоби или хобби? Как правильно будет на украинском

В украинском языке нередко возникают вопросы относительно написания слов иноязычного происхождения, среди которых распространенным является сомнение между вариантами "хобі" и "хоббі". Правило написания слов из других языков часто приводит к орфографическим ошибкам.

Чтобы избежать подобных неточностей, важно руководствоваться действующим украинским правописанием, которое четко регламентирует употребление удвоений в заимствованных словах. OBOZ.UA разбирался, почему единственным правильным вариантом для обозначения любимого занятия в свободное время является написание с одной буквой "б".

Также предлагаем разобрать ключевые правила, которые помогут запомнить, когда удвоение согласных в общих названиях является нормой, а когда – нарушением.

"Хобі" или "хоббі"

Согласно нормам украинского правописания, в общих названиях иноязычного происхождения буквы на обозначение согласных, как правило, не удваиваются. Именно поэтому вариант "хобі" является единственно правильным, тогда как написание "хоббі" считается ошибочным. Такое правило применяется ко многим словам, в частности: "аппрат", "акумулятор", "колектив" или "коміссія".

Несмотря на общее правило, существует ряд исключений, где удвоение согласных сохраняется. К ним относятся слова:

ванна,

тонна,

вілла,

мадонна,

алло,

булла,

панно,

пенні,

нетто и др.

Именно эти слова нужно запомнить как устоявшиеся исключения, где написание с удвоением является нормативным для украинского языка.

Отдельного внимания заслуживают случаи совпадения одинаковых согласных на границе приставки и корня. В таких общих названиях удвоение сохраняется, поскольку каждая часть слова четко прослеживается. К таким примерам относятся слова "імміграція" (от "им" + "миграция"), "інновація" (от "ин" + "новация"), "ірраціональний", "сюрреалізм" или "контрреволюція". В то же время слова вроде "анотація" или "конотація" пишутся с одной согласной.

Правила относительно собственных названий также имеют свои особенности. Удвоение букв для обозначения согласных обязательно сохраняется в собственных названиях, таких как "Андорра", "Марокко", "Ніцца" или "Боттічеллі", а также в производных от них словах, например, "марокканець". Однако, если от таких собственных названий образованы общие названия-термины, они теряют удвоение: "ват" (от Ватт), "бекерель" (от Беккерель) или "гаус" (от Гаусс).

Напоследок стоит обратить внимание на слова, где удвоение буквы "к" по традиции сохраняется только в именах собственных и производных от них. К ним относятся "Маккартні", "Маккензі", "Маккінлі" и др.

В то же время в именах и названиях, как "Джексон", "Стокгольм" или "Шерлок", удвоение не происходит, что следует запомнить для правильного написания.

