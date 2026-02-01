'Хочется очень крепко обнять учительницу'. Сеть растрогало сообщение в чате школы об экскурсии для 25 детей: педагоги делятся фото

Сеть тронуло сообщение о том, что учительница планирует с классом выехать на экскурсию. Ведь, по мнению многих, такие активности – это сложно и довольно энергозатратно для педагога.

Видео дня

Под постом, который в социальной сети Threads опубликовала пользователь Галина Козинец, появилось немало комментариев благодарности учителям. А сами преподаватели делятся своим опытом и фотографиями с экскурсий и многодневных поездок с детьми.

"Каждый раз, когда в чате школы появляется новость "Планируем ехать на экскурсию...." – хочется очень крепко обнимать учительницу", – написала автор.

"Вывезти 25 детей на экскурсию – это не "работа", это спецоперация + призвание + нервы из стали. Мы своих преподавателей тоже хотим иногда просто молча обнять".

"Возим с коллегой два класса (примерно 45-50 человек) по всей Украине", – делится одна из учительниц в комментариях.

"Осенние каникулы в Кракове", – показывает снимок другая.

Еще одна учительница поделилась фотографиями, где они с детьми в походе и готовят еду на костре.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть умилило видео урока, который проводит учительница из прифронтового города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!