''Хотите классную полицию и суды? Идите работать в школу'': Выпускникам педагогических вузов дали дельный совет

Украинский учитель истории Владислав Штегельский дал совет выпускникам педагогических вузов и призвал их идти работать в школу. Ведь, таким образом, они могут влиять на современных детей и менять их мировоззрение. В частности, это приведет к улучшению различных отраслей, например правоохранительной.

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Об этом Штегельский рассказал в подкасте "Дофамін для освіти". По его словам, понимание педагогов относительно важности их профессии заключается в том, что они могут влиять на мировоззрение детей, верить в них и помогать выбрать им правильный путь.

"Такие ответы дают все учителя во всем мире, о понимании своего влияния. Это о понимании, что ты можешь что-то менять, ты можешь помогать детям, ты можешь в них верить. Это не быстрые результаты, ты их не видишь. Но хотя бы в каких-то маленьких вещах когда ребенок пришел в школу грустный и после твоего урока он выходит счастливый, радостный. Это понимание, что ты можешь влиять на государство, что-то менять. Мой коллега говорит классные вещи: "Если вы хотите классную полицию, суды, все что угодно – идите работать в школу. Вот вы пришли работать в школу, вы изменили это в будущем", – отмечает педагог.

Кроме того, он отмечает, что государство должно находить различные решения, чтобы поощрить молодежь идти в педагогические профессии. В частности, это могут быть доплаты к стипендиям или непосредственно учителям. Также необходимо обратить внимание и на высокий статус педагога, на что влияют социально-культурные факторы.

"Когда учителя себя чувствуют частью сообщества, они не оторваны от сообщества самой школы или от общего сообщества, когда они понимают, что они могут делать общее дело и положиться на коллег. И во многом то сообщество, которое происходит в школе, оно может держать учителей в школе", – добавляет учитель.

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