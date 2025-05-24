"Хотите классную полицию и суды? Идите работать в школу": Выпускникам педагогических вузов дали дельный совет

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Хотите классную полицию и суды? Идите работать в школу': Выпускникам педагогических вузов дали дельный совет

Украинский учитель истории Владислав Штегельский дал совет выпускникам педагогических вузов и призвал их идти работать в школу. Ведь, таким образом, они могут влиять на современных детей и менять их мировоззрение. В частности, это приведет к улучшению различных отраслей, например правоохранительной.

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Об этом Штегельский рассказал в подкасте "Дофамін для освіти". По его словам, понимание педагогов относительно важности их профессии заключается в том, что они могут влиять на мировоззрение детей, верить в них и помогать выбрать им правильный путь.

"Такие ответы дают все учителя во всем мире, о понимании своего влияния. Это о понимании, что ты можешь что-то менять, ты можешь помогать детям, ты можешь в них верить. Это не быстрые результаты, ты их не видишь. Но хотя бы в каких-то маленьких вещах когда ребенок пришел в школу грустный и после твоего урока он выходит счастливый, радостный. Это понимание, что ты можешь влиять на государство, что-то менять. Мой коллега говорит классные вещи: "Если вы хотите классную полицию, суды, все что угодно – идите работать в школу. Вот вы пришли работать в школу, вы изменили это в будущем", – отмечает педагог.

Кроме того, он отмечает, что государство должно находить различные решения, чтобы поощрить молодежь идти в педагогические профессии. В частности, это могут быть доплаты к стипендиям или непосредственно учителям. Также необходимо обратить внимание и на высокий статус педагога, на что влияют социально-культурные факторы.

''Хотите классную полицию и суды? Идите работать в школу'': Выпускникам педагогических вузов дали дельный совет

"Когда учителя себя чувствуют частью сообщества, они не оторваны от сообщества самой школы или от общего сообщества, когда они понимают, что они могут делать общее дело и положиться на коллег. И во многом то сообщество, которое происходит в школе, оно может держать учителей в школе", – добавляет учитель.

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