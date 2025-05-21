'Школа катится в пропасть'. Украинцы отреагировали на эксперимент учителя, который поменялся местами с учеником, который не выполнил домашнее задание

Украинский учитель английского языка Виктор Демко провел эксперимент и поменялся местами с учеником, который не выполнил домашнее задание. Так, школьник задавал вопрос, почему так случилось, а педагог отвечал, что не выполнил задание, ведь не хотел и мама сказала, что этот предмет не интересен.

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В заметке в ТікТок Демко показал, как современные ученики отвечают на вопросы, почему они не выполнили домашку. Пользователи соцсети отметили, что такое происходит почти на каждом уроке, а школа перестает быть авторитетом и "катится в пропасть".

"Я теперь буду учеником, который не сделал домашнее. Нет домашнего. Не сделал, не хотел. Мама сказала не делать, потому что сказала, что ваш предмет не интересен. Ставьте один, что мне с того? От мамы не получу, маме по-барабану. Она не смотрит. Из школы не исключите, невозможно. Что вы сделаете мне? Докладную напишете? Пишите докладную", – отвечал педагог.

Украинцы бурно отреагировали на такую идею учителя и поделились собственным опытом.

"Школа катится в пропасть, права родителей, учеников – выше учителя, его стараний, профессионализма".

"Это крутая техника! Дать ученику возможность почувствовать себя не вашем месте. И сразу эмпатия повышается (ну мне так кажется)".

"У меня еще по-другому: "Мама сказала, что она английского языка не знает и домашнее мне не может помочь, потому я и не сделал".

"К сожалению, так просто тратится куча ресурса. Не хочет учиться – не надо мучиться. Лучше отдать свой ресурс на детей, которые хотят учиться. Эти то просто пустое множество".

"И короночка: "Зачем мне тот английский, я в Англию не поеду". А еще мама может позвонить и сказать: "Не спрашивайте мою Василину, потому что не будет в школу ходить".

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