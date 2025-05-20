'Ключи на пальце – это база': украинцев рассмешило видео с 'педагогом-организатором', который был почти в каждой школе

В сети набирает популярность шуточное видео о педагоге-организаторе, который точно был в каждой школе. За несколько дней его посмотрели около полумиллиона раз.

Видео дня

Пользователи в комментариях благодарят за смешную пародию и отмечают, что именно таким и у них был этот педагог, с подобными привычками, любимой песней о школе и всегда с ключами на пальце. Видео опубликовано в TikTok блогером Николаем Мальчиным.

"Я была этим педагогом", "Моя мама – педагог-организатор, и это чисто ее скопировали", – пишут подписчики, подтверждая схожесть реальных учителей с пародией в ролике.

"Ключи на пальце – это база", "А "наша песня соловьиная" – это база", "А та березка возле школы", – дети наверняка этого сейчас не знают", – вспоминают свои школьные годы некоторые комментаторы.

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