Выпускники передают эстафету первоклассникам: TikTok покорил трогательный тренд

Совсем скоро в школьных коридорах прозвенит последний звонок для выпускников 2025 года. И они с радостью передают эстафету обучения тем деткам, которые в сентябре пойдут в первый класс.

Видео дня

В социальной сети TikTok набирают популярность видео, где выпускники спускаются по лестнице и приветствуют будущих первоклассников, поднимающихся по лестнице вверх. Ролик из гимназии города Переяслав Киевской области набрал уже более 800 тысяч просмотров.

Также подобное видео сняли в Выровском лицее Ривненской области.

Под видео пользователи оставляют комментарии о том, как трогательно и мило это выглядит.

"Какие классные малыши-первоклассники", "так красиво", "так трогательно, что плачу", – пишут под видео

"Какое крутое видео! Я учительница, и именно так я все это и вижу: в коридорах школы появляются новые лица, новые поколения", – написала Анастасия Цицалюк.

"Поколения меняют друг друга, и это до слез", "Слезы нахлынули", "Невероятное видео", "Как это трогательно", – пишут другие пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто из выпускников и выпускниц получит свидетельство с отличием: разъяснение МОН.

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