Кто из выпускников и выпускниц получит свидетельство с отличием: разъяснение МОН

Министерство образования и науки (МОН) дало разъяснения, кто из выпускников сможет получить свидетельство с отличием. Так, ученики 9 классов, которые имеют оценки 10-12 баллов по всем предметам и государственной итоговой аттестации (если она проводится), получат документ об окончании базового среднего образования с отличием. При этом, оценки за 5-8 классы не учитываются.

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Для выпускников 11(12) класса учитываются оценки за последний год обучения в школе, а также баллы за 10 класс по тем предметам, которые не изучаются в 11 или 12 классе. Чтобы получить свидетельство с отличием, ученикам нужно иметь 10-12 баллов по всем предметам, которые изучались на уровне профильного среднего образования и государственной итоговой аттестации, если она проводится. Такая информация появилась на официальном сайте образовательного ведомства.

Документы с отличием выпускники будут получать вместо золотых медалей.

В то же время, учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы поощрения школьников. В качестве примера МОН привело грамоты, похвальные листы, серебряные и золотые медали. Образовательное ведомство подчеркнуло, что государство за счет госбюджета не изготавливает медали для выпускников.

Кроме того, МОН отметило, что руководители учебных заведений для награждения школьников свидетельствами с отличием должны учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учеников.

Соответствующие изменения введены с декабря 2024 года и будут действовать постоянно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Харькове выпускники школ получат золотые медали за особые успехи в учебе и несокрушимость. Департамент образования города планирует закупить 4500 комплектов для награждения и 1150 медалей.

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