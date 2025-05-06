В одном из городов Украины лучшие выпускники все же получат золотые медали

В Харькове выпускники школ получат золотые медали за особые успехи в учебе и несокрушимость. Департамент образования города планирует закупить 4500 комплектов для награждения и 1150 медалей. Общая стоимость составляет более миллиона гривен.

Видео дня

На медалях будет нанесена надпись: "Твои успехи – сила Харькова! Городской глава Игорь Терехов". Также, выпускники 11-х классов получат награды за несокрушимость, где будет написано: "Горжусь твоей несокрушимостью! Игорь Терехов". Такую информацию сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

Комплект состоит из медали и пластиковой коробки. Сама медаль должна быть сделана из цинкового сплава и покрыта "золотом".

Медали должны быть приобретены до 9 июня.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой подписал приказ согласно которому, ученики, которые по результатам годового оценивания по всем предметам получили 10, 11, 12 баллов, имеют право на получение свидетельства об окончании школы с отличием. Такой документ об образовании будут выдавать выпускникам вместо золотых медалей.

В документе определено, что пересдача оценок за семестр на более высокий балл не позволит получить свидетельство с отличием. В то же время школьники, которые ранее могли претендовать на серебряную медаль, будут иметь обычный документ о полном общем среднем образовании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему отмена школьных медалей в Украине – неудачная идея.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!