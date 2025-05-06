Не золотая медаль, а свидетельство с отличием. Лисовой подписал приказ и вызвал новую волну возмущения среди родителей выпускников

Ученики, которые по результатам годового оценивания по всем предметам получили 10, 11, 12 баллов, имеют право на получение свидетельства об окончании школы с отличием. Такой документ об образовании будут выдавать выпускникам вместо золотых медалей.

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Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. В документе определено, что пересдача оценок за семестр на высший балл не позволит получить свидетельство с отличием. В то же время, школьники, которые ранее могли претендовать на серебряную медаль, будут иметь обычный документ о полном общем среднем образовании.

"Ученики одиннадцатых (двенадцатых) классов, которые завершили получение полного общего среднего образования (независимо от формы получения) и выпускаются из учреждения общего среднего образования, получают свидетельство о полном общем среднем образовании, а ученики, которые по результатам годового оценивания по всем предметам, что они изучали на уровне профильного среднего образования и государственной итоговой аттестации (в случае ее проведения), имеют результаты обучения высокого (10, 11, 12 баллов) уровня, получают свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием", – говорится в приказе.

Среди украинцев возникло возмущение по этому поводу. Под сообщением Освіта.ua пользователи соцсети сетовали на то, что изменения начинают действовать в конце учебного года, а не с его начала.

"Вопрос в том, что ребенок, который шел на серебряную медаль, ничего не получит. То есть ребенок 11 лет учился, имея одну оценку достаточного уровня – девятку, и в конце года должен был бы получить серебряную медаль, а получит обычное свидетельство, как и дети с начальным уровнем обучения, логика железная".

"Правила должны быть известны в начале учебного года, а МОН похоже на плохих студентов, все решения с опозданием, война все спишет. В народе говорят на "камазовском тормозе".

"Моя дочь 11 класс заканчивает, единственная была претендентка на золотую медаль, с этими изменениями не получит теперь".

"Так а что изменилось? У сына два свидетельства с отличием. За 11 класс тоже свидетельство с отличием, без каких-либо дописок, медаль отдельно. Я уже и не помню где о ней что-то упоминалось".

"Я просто в шоке от решений нашего МОН! Как можно принимать такие решения в конце учебного года! Как я должна объяснить ребенку и его родителям, что их сын не получит свидетельство с отличием только потому, что в 5 классе имел 9 баллов по естествознанию? Почему об этом не сообщили заранее? Просто нет слов".

"Такие решения не принимаются посреди года".

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