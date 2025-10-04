''Хресний'' или ''хрещений'' отец? Как сказать правильно на украинском языке

Крещение ребенка – один из важных обрядов для украинцев. Однако не все знают, как правильно называть тех, кто крестил детей: "хресний" или "хрещений".

Большинство делает ошибку не только в названии родителей, но и детей, которых крестили.

На Facebook-странице MOVA – ДНК нации сказано, что хрещені – мужчина и женщина, которые участвуют в обряде крещения в роли духовных отца и матери, тогда как хрестний – это то, что касается креста, как предмета и символа христианской религии.

Того же мнения придерживается и учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышова. В видео на своей странице в TikTok она объясняет, что слова "хресник" и "хресниця" – являются ошибочными.

"Слово "хресний" связано только с крестом – крестный ход, крестная жизнь", – говорит педагог и добавляет, что людей, которые окрестили ребенка, надо называть "хрещені", а тот кого окрестили – "хрещеник", "похресник" и "хрЕщений" (с ударением на первый слог).

