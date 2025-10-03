''Шкільний ярмарок'' или ''шкільна ярмарка''? Как будет правильно на украинском языке

Осенью в большинстве украинских школ проводят ярмарки. Дети вместе с родителями приносят в школу выпечку или какие-то интересные поделки и продают их. Полученные деньги обычно школы передают на поддержку Вооруженных сил Украины.

Однако часто можно услышать, что название этого праздника говорят с ошибкой. Как все же правильно – школьная ярмарка или школьная ярмарка, читайте в материале OBOZ.UA

Единственным правильным вариантом употребления этого слова в украинском языке является ярмарок. "Ярмарка" – это калька с русского.

Как пишет на своей странице в Facebook Словопис, происходит это слово из немецкого языка, в который оно пришло, скорее всего, из латыни. Похожие слова также есть в польском, чешском и словацком языках.

Итак, чтобы не допускать ошибки, запомните, что всегда нужно использовать слово "ярмарок", а не "ярмарка". То есть, восени учні з усієї України беруть участь у шкільному ярмарку.

