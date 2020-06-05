Хромосомы: интересные факты

Хромосомы – это крошечные структуры внутри клеток, изготовленные из ДНК и белка. Информация внутри хромосом действует как рецепт, который рассказывает клеткам о том, как работать и копировать. В хромосоме содержится около 90% ДНК клетки.

Хромосомы являются носителем наследственной информации. Каждая форма жизни имеет свой уникальный набор инструкций. Хромосомы человека описывают, какие цвета глаз у вас, насколько вы высокие и или парень, или девочка. Если вас заинтересовала эта тема, вы сможете прочитать подробнее о генетике в учебнике по биологии за 9 класс С.В. Межжерина.

Хромосомы находятся в ядре каждой клетки. Различные формы жизни имеют разное количество хромосом в каждой клетке. У человека 46 хромосом в каждой клетке.

Можем ли мы их увидеть

Хромосомы такие маленькие и тонкие, что их невозможно увидеть даже с мощным микроскопом. Однако, когда клетка готовится к делению, хромосомы становятся плотно упакованными. С помощью мощного микроскопа ученые могут увидеть их. Обычно они находятся попарно и похожи на короткие маленькие черви.

Как они выглядят

Когда клетка не делится (интерфаза клеточного цикла), хромосома находится в своей хроматиновой форме. Так она выглядит как длинная, очень тонкая прядь. Когда клетка начинает делиться, эта нить повторяется и разматывается в более короткие трубочки. Перед расщеплением две трубки скрепляют вместе в точке – центромеры. На ней располагаются белки-кинетохор.

структура хромосомы

Гены

Различные хромосомы несут информацию различного типа. Например, одна хромосома содержит информацию о цвете глаз, тогда как другая определяет группу крови.

В рамках каждой хромосомы есть специфические участки ДНК, которые называются генами. Каждый ген содержит код или рецепт для получения конкретного белка. Эти белки определяют, как мы растем и какие черты мы наследуем от родителей. Ген иногда называют единицей наследственности.

Когда мы говорим о гене, мы имеем в виду раздел ДНК. Одним из примеров этого может быть ген, который определяет цвет ваших волос. Когда мы говорим об определенной последовательности гена (например, последовательность, которая дает вам черные волосы по сравнению с последовательностью, которая дает вам светлые волосы), это называется геном. Поэтому у каждого есть ген, который определяет их цвет волос. Только у блондинок есть аллель, который делает волосы светлыми.

Хромосомы человека

У человека есть 23 разные пары хромосом, 46 хромосом в каждой клетке. Все мы получаем 23 хромосомы от матери и 23 от отца. Ученые нумеруют эти пары от 1 до 22, а затем дополнительная пара, которая называется парой "X/Y". Пара X/Y определяет, вы мальчик или девочка. Девочки имеют две Х-хромосомы, которые называются XX, а мальчики имеют X и Y-хромосому, называемые XY.

хромосомы 5 канал

Хромосомы у разных животных

Различные организмы имеют разное количество хромосом: у лошади 64, у кролика 44, в фруктовой мухи – 8.

Интересные факты о хромосомах:

У некоторых животных много хромосом, но значительная часть ДНК пуста. Эту пустую ДНК называют "ненужной ДНК".

Почти каждая клетка в теле человека содержит полный набор хромосом.

Некоторые хромосомы длиннее других, так как содержат больше ДНК.

Люди имеют около 30 000 генов в своих 46 хромосомах.

Слово "хромосома" происходит от греческих слов "chroma", что означает цвет, и "сома", что означает тело.

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