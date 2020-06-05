Хромосоми: цікаві факти

Хромосоми – це крихітні структури всередині клітин, виготовлені з ДНК і білка. Інформація всередині хромосом діє як рецепт, який розповідає клітинам про те, як функціонувати та копіювати. У хромосомі міститься близько 90% ДНК клітини.

Хромосоми є носієм спадкової інформації. Кожна форма життя має свій унікальний набір інструкцій. Хромосоми людини описують, які кольори очей у вас, наскільки ви високі та чи хлопець, чи дівчинка. Якщо вас зацікавила ця тема, ви зможете прочитати детальніше про генетику в підручнику з біології за 9 клас С.В. Межжеріна.

Хромосоми знаходяться в ядрі кожної клітини. Різні форми життя мають різну кількість хромосом у кожній клітині. У людини 46 хромосом у кожній клітині.

Чи можемо ми їх побачити

Хромосоми такі маленькі і тонкі, що їх неможливо побачити навіть з потужним мікроскопом. Однак, коли клітина готується до поділу, хромосоми стають щільно упакованими. За допомогою потужного мікроскопа вчені можуть побачити їх. Зазвичай вони знаходяться попарно і схожі на короткі маленькі черв’яки.

Як вони виглядають

Коли клітина не ділиться (інтерфаза клітинного циклу), хромосома знаходиться у своїй хроматиновій формі. Так вона виглядає як довге, дуже тонке пасмо. Коли клітина починає ділитися, ця нитка повторюється і розмотується в більш короткі трубочки. Перед розщепленням дві трубки скріплюють разом у точці – центромері. На ній розташовуються білки-кінетохори.

Структура хромосоми

Гени

Різні хромосоми несуть інформацію різного типу. Наприклад, одна хромосома містить інформацію про колір очей, тоді як інша визначає групу крові.

У межах кожної хромосоми є специфічні ділянки ДНК, які називаються генами. Кожен ген містить код або рецепт для отримання конкретного білка. Ці білки визначають, як ми ростемо і які риси ми успадковуємо від батьків. Ген іноді називають одиницею спадковості.

Коли ми говоримо про ген, ми маємо на увазі розділ ДНК. Одним із прикладів цього може бути ген, який визначає колір вашого волосся. Коли ми говоримо про певну послідовність гена (як-от послідовність, яка дає вам чорне волосся порівняно з послідовністю, яка дає вам світле волосся), це називається алелем. Тож у кожного є ген, який визначає їх колір волосся. Лише у блондинок є алель, який робить волосся білявим.

Хромосоми людини

У людини є 23 різні пари хромосом, 46 хромосом у кожній клітині. Усі ми отримуємо 23 хромосоми від матері і 23 від батька. Вчені нумерують ці пари від 1 до 22, а потім додаткова пара, яка називається парою "X/Y". Пара X/Y визначає, чи ви хлопчик чи дівчинка. Дівчатка мають дві Х-хромосоми, які називаються XX, а хлопчики мають X та Y-хромосому, що називаються XY.

Хромосоми 5 канал

Хромосоми у різних тварин

Різні організми мають різну кількість хромосом: у коня 64, у кролика 44, у фруктової мухи – 8.

Цікаві факти про хромосоми:

У деяких тварин багато хромосом, але значна частина ДНК порожня. Цю порожню ДНК називають "непотрібною ДНК".

Майже кожна клітина у тілі людини містить повний набір хромосом.

Деякі хромосоми довші за інші, оскільки містять більше ДНК.

Люди мають близько 30 000 генів у своїх 46 хромосомах.

Слово "хромосома" походить від грецьких слів "chroma", що означає колір, і "сома", що означає тіло.

Якщо вам потрібно виконати завдання в робочому зошиті, шукайте вже готові в ГДЗ та відповіді з біології за 9 клас.

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