Хрустящие домашние трубочки со сгущенкой: особенно понравятся детям

Екатерина Ягович
Домашние трубочки со сгущенкой можно приготовить без вафельницы. Такие изделия особенно понравятся детям, потому что они сладкие и хрустящие. Для рецепта подойдет обычная сковородка.

Идея приготовления хрустящих трубочек со сгущенкой опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

  • молоко – 100 мл.
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 3 шт
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • мука – 190 г

Ингредиенты для начинки:

  • вареное сгущенное молоко – 1 банка
  • сливочное масло – 50 г
  • измельченные орехи

Способ приготовления:

1. Яйца взбить миксером с сахаром, солью и ванильным сахаром 10 минут, до пышной массы.

2. Добавить растопленное масло и молоко, перемешать.

3. Всыпать муку.

4. Перемешать лопаткой или венчиком до однородной смеси, чтобы не было комочков.

5. На хорошо разогретую сковороду вылить небольшое количество теста.

6. Быстро распределить его половником тонким слоем или размазать лопаткой, движениями по кругу. Сковороду можно немного наклонять, чтобы тесто равномерно растекалось. Слой должен быть максимально тонкий – тогда трубочки будут хрустящие

7. Не касайтесь половником дна перед каждым новым блином, дайте сковороде немного остыть

8. Горячими свернуть в трубочки. После охлаждения трубочки станут хрустящими.

9. Сгущенку взбить с маслом, начинить трубочки и погрузить края в орехи.

