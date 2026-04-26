Хрустящий домашний крекер для детей: как приготовить

Домашние снеки легко приготовить без лишних добавок и сложных ингредиентов. Хрустящий крекер станет хорошей альтернативой магазинным перекусам. Его можно сделать быстро, используя простые продукты. Такая выпечка подходит как для детей, так и для всей семьи. К тому же, вы сами контролируете вкус и состав.

Идея приготовления хрустящего домашнего крекера для детей опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 200 мл.

масло – 140 мл.

соль – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч.л.

французская горчица – 4 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сыр твердый – 70 г

мука – 500 г

Способ приготовления:

1. Влейте воду в глубокую миску, добавьте масло, горчицу, соль и специи. Натрите твердый сыр и добавьте к смеси. Хорошо перемешайте до однородности.

2. Всыпьте муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

3. Раскатайте тесто тонким слоем на рабочей поверхности. Нарежьте его на небольшие кружочки или другие удобные формы. По желанию сформируйте фигурные изделия и посыпьте сверху солью или кунжутом.

4. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте примерно 20 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

5. Готовые крекеры достаньте из духовки, дайте им остыть – после этого они станут еще более хрустящими. Подавайте как самостоятельную закуску или вместе с соусами.

