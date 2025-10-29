'Хворіти грипом' или 'хворіти на грип'? Есть одно простое правило для запоминания

Учительница и репетитор украинского языка Анна Мельник рассказала простое правило, которое поможет запомнить: как правильно говорить "хворіти грипом" или "хворіти на грип". По ее словам, слово "хворіти" всегда надо употреблять с предлогом "на" .

Она объясняет, что тому, кто знает выражение "хворий на голову", легче запомнится и это правило. Об этом педагог сказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Итак, хворіти НА грип, НА коронавірус, НА бронхіт и т.д.", – уточняет педагог.

Также в своем видео она вспомнила еще несколько выражений, в которых украинцы часто делают ошибки. Среди них:

Навчати математиці чи навчати математики

Слово "навчити" сочетается с родовым падежом, следовательно "навчити (кого/чого) математики".

Немає пальто или немає пальта

Слово пальто в украинском языке склоняется, поэтому "немає (кого/чого) пальта".

Пам'ятник Франка или пам'ятник Франку

Памятник кому/чому – следовательно Франку.

