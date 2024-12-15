И косички заплетет, и поиграет: как работает мужчина-воспитатель в детском саду Луцка и почему родители считают его уникальным

Александр Пустельник уже седьмой год работает в должности воспитателя-методиста в луцком детском саду. В общей сложности он имеет 13 лет педагогической работы и с детства мечтал работать в этой области.

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Сначала его воспринимали настороженно, однако со временем родители поняли, что волноваться за детей не стоит. Об этом Пустыльник поделился в интервью Суспільному.

"Все удивлялись, что я пошел на такую профессию, где мужчин единицы. Когда я начал практику, дети меня знали, а вот родители были несколько насторожены: "Как это, мужчина?" Так что дети будут не воспринимать его, будут бояться. Но совместная работа со своей напарницей, с руководителем... Родителям объяснили, что я человек ответственный, знаю эту работу", – делится Пустельник.

Одна из мам, дочь которой ходит в группу, где работает Пустыльник, рассказала, что педагог ответственно относится к своим обязанностям. В частности, он может и косички заплести девочкам, а также поиграть с дошкольниками.

"Не каждый мужчина может быть воспитателем. Это уже наверняка призвание от природы. Но, Александр Николаевич, знает все методы, как обращаться с детьми. Знаю неоднократно, что он девочкам и косички заплетал, и поиграть он с ними умеет", – рассказывает мама воспитанника детсада.

В то же время, по словам воспитателя, труднее всего в работе с детьми найти индивидуальный подход.

Несмотря на то, что Пустельник уверяет, что его удовлетворяет зарплата, говорит, что хотелось бы получать больше.

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