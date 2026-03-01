"Иди домой!" Сеть озадачил стих в учебнике для 4 класса, где монстры и змеи говорят на русском
В сети возникла дискуссия из-за стихотворения Ивана Андрусяка "Хорошо знать иностранные языки" в учебнике 4 класса. В нем говорится о том, что монстры и змеи говорят на русском.
Обсуждение началось под постом пользовательницы Юлии Шлапак, которая опубликовала это стихотворение на своей странице в социальной сети Threads. В комментариях мнения разделились – кто-то увидел в нем положительное влияние, а кто-то не понял, зачем детям это в программе.
"Чупакабра – лютий звір – причволав до нас у двір.
Він принипав зоддаля – хоче знямати кроля.
Ми кроля не віддамо, крикнемо "Иди домой!"
Адже монстри й змії так лиш розуміють.
Правда ж це чудово, дорогі малята, –
Іноземні мови досконало знати", – говорится в стихотворении.
Некоторые пользователи удивлены такому стиху в школьной программе, говорят, что он вызывает неоднозначные мысли и вообще не понятно, зачем призывать детей к изучению русского языка.
"Ожидаемые последствия: Школьник читает стихотворение, потом включает русский TikTok, и "учит" "змеиный", потому что "хорошо знать иностранные языки", – пишет один из пользователей.
Однако есть и те, кто пишет, что в стихотворении правильно расставлены акценты, ведь автор доступно объясняет ребенку, что русский язык – язык врага, сравнивая его со змеями и монстрами, а не с людьми.
"По-моему, интересно сказано, что змеи и монстры могут понимать только русский язык, как их родной", – пишут в комментариях.
