'Заставляйте его читать дома'. В сети возникла дискуссия из-за просьбы учительницы: мнения родителей разделились

В сети разгорелась дискуссия из-за просьбы учительницы к маме первоклассника заставлять ребенка читать дома. По словам автора поста, которая также работает педагогом, Елены Гусевой, она против такого подхода, для нее важно, чтобы сын был заинтересован.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Threads и спросила, что об этом думают другие родители. Однако мнения комментаторов разделились – кто-то считает, что это нормально – приучать ребенка к чтению, а не ждать, пока желание проснется самостоятельно, а кто-то – что заставлять нельзя ни в коем случае.

"Мой в 4 классе, и да, я заставляю читать. Читаю сама и сажаю его рядом. И я учитель. Когда я слышу, как в 5 классе дети читают по слогам, то я знаю, что делаю правильно", – пишет одна из пользовательниц.

Также о положительном опыте чтения без желания рассказывает и мама первоклассника. Она отметила, что в первом семестре заставляла, а сейчас уже ребенок сам садится. И результат в чтении ощутимый.

Еще одна мама написала, что они уже несколько лет не живут в Украине, поэтому заставлять читать – это чуть ли не единственный способ погружать ребенка в украинский язык.

Те же родители, которые считают, что заставлять не стоит, пишут о своем опыте, что они подбирали детям книги, которые им интересны, или же просто ждали, пока у ребенка проснется интерес к книгам. Многие советуют просто показывать личный пример и дети сами захотят повторять за взрослыми.

"Нет, не заставляла, хотя также получила такую рекомендацию от учителя. Что я только не делала: покупали вместе книги, которые она сама себе выбирала, читала вместе с ней: по очереди – страницу она, страницу я. Результата 0. И вот этот день наступил в 4 классе – ей стало стыдно, что она в классе среди аутсайдеров, и она начала читать сама", – рассказывает одна из мам.

Также в комментариях делятся опытом, как мотивируют к чтению учителя. Одна из мам рассказала, что у них учительница делает это в виде игры: "У нас "Уткономания": в классе доска с фото каждого ребенка и напротив строка. За каждые 10 страниц прочитанного текста по внеклассному чтению, клеится наклейка уточки". Другая поделилась, что в классе ее ребенка, каждый ученик, который приносит в последний день недели заполненный читательский дневник – не получает домашнее задание.

"Это работает. Если сначала шло трудно, то сейчас (4й класс) за месяц может быть прочитана и книга на 300+ страниц", – пишет мама.

